Bolsonaro e Sergio Moro treinam tiros em Florianópolis

Segundo o site Conexão Política, O presidente da República, Jair Bolsonaro, e o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, participaram, nesta quinta-feira (17), de um treino de tiro em Florianópolis, capital de Santa Catarina.





Bolsonaro utilizou as redes sociais para divulgar o momento. Nas imagens, o presidente Bolsonaro cumprimenta apoiadores, e em seguida aparece participando de um treino de tiro ao lado de Moro.





“Em Florianópolis com Sergio Moro para uma série de compromissos: participamos de curto treino de tiro na inauguração de um complexo de unidade de tiros, bem como visitamos 1,2 mil alunos em 32 turmas do curso de formação da Polícia Rodoviária em Vargem Pequena, no Norte da Ilha”, escreveu Bolsonaro nas redes sociais.





(R.Curitiba)