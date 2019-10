Fortaleza sai atrás, mas vira sobre Grêmio reserva no Castelão e se distancia do Z-4

Leão se impõe sobre o Tricolor gaúcho, que foca na Libertadores, e vence por 2 a 1 neste sábado, no 100º jogo sob o comando de Rogério Ceni.

O Fortaleza sofreu, batalhou e se segurou. Mas pôde festejar seu aniversário de 101 anos e o 100º jogo sob o comando de Rogério Ceni com vitória. Neste sábado, o Leão venceu a equipe reserva do Grêmio de virada por 2 a 1 no Castelão, pela 27ª rodada do Brasileirão. Paulo Miranda abriu o placar para os gremistas. Wellington Paulista e Osvaldo construíram a virada em seis minutos ainda no primeiro tempo.





Na tabela





Com a vitória, o Fortaleza se afasta do Z-4: é 13º, com 31 pontos. O Grêmio "trava" em sétimo, com 41, e não só pode ser ultrapassado pelo Bahia, como pode ver o Inter abrir quatro pontos de distância no G-6.





Próximos compromissos





O Fortaleza volta a campo no próximo sábado, às 21h, para enfrentar o Cruzeiro no Mineirão pela 28ª rodada do Brasileirão. O Grêmio agora respira Libertadores: na próxima quarta, às 21h30, a equipe duela com o Flamengo no Maracanã no jogo da volta da semifinal. Depois, pelo Brasileiro, o Tricolor gaúcho recebe o Botafogo na Arena às 16h do domingo.





(Globo Esporte)