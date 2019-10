Os finalistas da Taça Fares Lopes serão conhecidos neste domingo (20)

A Taça Fares Lopes chega à sua reta final. Neste domingo (20), acontece os jogos de volta das semifinais, quando serão conhecidos os finalistas. No estádio Presidente Vargas, às 15h30, o FC Atlético enfrenta o Guarany (S).





O Cacique do Vale pode perder por até dois gols de diferença para avançar. Já a Águia da Precabura precisa vencer por quatro gols. As emoções do confronto serão transmitidas ao vivo pela FCF TV.





A outra partida da semifinal será entre Caucaia e Floresta, também às 15h30, no estádio Raimundo de Oliveira. Quem vencer, avança à Final. Em caso de um novo empate, a decisão do finalista será por cobrança de pênaltis.