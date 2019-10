Heitor Freire confirma conversas com Wagner na disputa à Prefeitura de Fortaleza

Deputado federal também não descarta nome próprio do PSL.



O deputado federal Heitor Freire (PSL) confirmou em entrevista ao CN7 que tem conversado com o deputado Capitão Wagner (Pros) sobre a disputa à Prefeitura de Fortaleza nas eleições de 2020. Segundo Heitor, existe a possibilidade de apoio ao colega parlamentar, principalmente numa provável mudança para o DEM, partido que faz parte da base aliada do presidente Jair Bolsonaro.





Apesar da proximidade com Capitão Wagner, Heitor Freire não descarta candidatura própria do PSL na disputa do próximo ano, e também coloca seu nome à disposição de Bolsonaro para encabeçar uma legenda majoritária.





