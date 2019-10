Hospital do Coração de Sobral realiza credenciamento em Edital de Chamamento Público para diminuir fila de espera de Cirurgias Eletivas Cardiovasculares

O Hospital do Coração, uma unidade de saúde do Complexo Santa Casa de Misericórdia de Sobral, realizou na sexta-feira (11/10) seu credenciamento no Edital de Chamamento Público N° 003/2019-SESA na Secretaria de Saúde do Estado do Ceará. O edital tem o objetivo de contratar Instituições Hospitalares especializadas em Cardiologia para a prestação de serviços de assistência em Cirurgias Cardiovasculares.





O Hospital do Coração de Sobral é uma Instituição Filantrópica e oferece procedimentos de cirurgias cardiovasculares relacionados à planilha de metas físicas, e por isso se enquadra dentro dos requisitos exigidos pelo edital.





Ao ser credenciado, o Hospital passa a fazer parte da rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde prestados à população própria e de referência do Estado do Ceará. A iniciativa complementa o Sistema Único de Saúde (SUS) ao reduzir de forma significativa a fila de espera para realização de Cirurgias Eletivas (aquelas marcadas com antecedência) Cardiovasculares no Hospital.





Participam da evolução do processo de credenciamento em busca do benefício a enfermeira do Hospital do Coração, Fabiene Parente, a coordenadora da Central de Projetos da SCMS Heloisa Arruda, a contadora Elaine Carvalho, as procuradoras Aline Angelim e Sávia Angelim e o coordenador do Faturamento Daniel Braga.