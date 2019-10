NOTA DE ESCLARECIMENTO - DENUNCIA SAÚDE PÚBLICA DE SOBRAL NA UTI

Venho através desta esclarecer a situação de uma denúncia ocorrida no dia vinte e um de outubro de dois mil e dezenove, em que uma usuária residente na Localidade de Ouro Branco, distrito de Rafael Arruda, relata não estar havendo atendimento de médico e enfermeiro no anexo do Ouro Branco e que seu filho de 10 meses só teve duas consultas de puericultura até o momento e que hoje não foi atendida por não haver profissional no anexo. Informamos a este importante canal de comunicação que de acordo com a programação local o atendimento médico nesse anexo acontece nas terças-feiras e quinzenalmente. Já o profissional enfermeiro realiza seus atendimentos no Ouro Branco diariamente nos turnos da tarde, pois no turno da manhã ele atende em outra localidade chamada Recreio. O deslocamento dos profissionais até os anexos é realizado no carro de apoio. O fato é que o carro de apoio está no conserto e não houve hoje como o profissional se deslocar da sede do distrito até o anexo para os atendimentos. A médica no momento encontra-se de férias e seu retorno está previsto para o início de novembro. Articulamos ACS para informar a devida usuária de um novo agendamento para a criança não deixar de realizar a consulta de puericultura, pois isso é uma das nossas prioridade. Ficamos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos. Telefone de contato: 3615-5074.









Atenciosamente,









Heliamara Cavalcante Rodrigues Dias









Gerente do CSF Rafael Arruda