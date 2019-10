Kajuru promete cuspir na cara de Gilmar se encontrá-lo na rua

“A maioria dos ministros não pode sair de casa, não pode jantar em um restaurante com seus filhos”, disse Kajuru.

O senador Jorge Kajuru (Cidadania-GO) disse que se vier a encontrar o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, na rua, cuspirá “na sua cara”, mesmo que, posteriormente, o magistrado o prenda.





Em entrevista ao programa 7 Minutos com a Verdade, da TV Jornal da Cidade Online, Kajuru também classificou o Supremo como “corrupto ao extremo”.





Durante a conversa, Kajuru foi questionado sobre pesquisas recentes que mostram a desconfiança de brasileiros na Corte. O senador respondeu:





“Toda pesquisa dá unanimidade do nojo que a nação brasileira tem dessa instituição chamada Supremo Tribunal Federal. Tanto que a maioria dos ministros não pode sair de casa, não pode jantar em um restaurante com seus filhos, com seus netos, que ficarão envergonhados do que vão ouvir de várias pessoas, que perderam a paciência, com razão.”





Kajuru disse ainda que considera “o nefasto Gilmar Mendes” como o principal responsável pela “desmoralização do Supremo”.





Fonte: Renovamidia