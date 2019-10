"Na cadeia todo mundo diz que é inocente", diz Sergio Moro sobre Lula

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, disse em entrevista à revista Veja que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi preso pois cometeu crimes, e que na cadeia até “o ex-deputado Eduardo Cunha diz que é inocente”.





O ex-juiz da Lava Jato afirmou que “Lula está preso porque cometeu crimes.”.





“Estou bem tranquilo com minha consciência quanto ao que fiz. O ex-deputado Eduardo Cunha também diz que é inocente. Aliás, na cadeia todo mundo diz que é inocente, mas a Petrobras foi saqueada. Sempre que há um julgamento importante, dizem que a Lava Jato vai acabar, que tudo vai acabar. As pessoas pensam tudo pela perspectiva do Lula, embora seja possível que o julgamento do STF sobre a ordem das alegações finais leve à anulação da sentença sobre o sítio de Atibaia. Lula está preso porque cometeu crimes.” argumentou.





Na entrevista, Moro foi enfático em dizer que a Lava Jato não foi parcial para condenar corruptos: “Não houve excesso, ninguém foi preso injustamente. Opinião de militante político não conta, pois desconsidera as provas. Agora vem essa discussão de que a ordem das alegações finais seria um erro da Lava Jato. Os avanços anticorrupção não são de propriedade de juízes ou procuradores. É uma conquista da sociedade, do país. é o país que perde com eventuais retrocessos.”





(República de Curitiba)