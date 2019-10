Prefeito Ivo Gomes admite disputar a reeleição em 2020

O prefeito de Sobral Ivo Gomes (PDT), participou, na manhã desta sexta-feira (11), de reunião do Comitê de Governança do Pacto por um Ceará Pacífico, no Palácio da Abolição. No encontro, foram apresentado os resultados sobre a segurança do estado e do programa Tempo de Justiça, além dos dados do Ceará Pacífico no município de Sobral.





O pacto tem como objetivo unir forças para continuar reduzindo a violência e implementando uma cultura de paz em todo estado.





Na ocasião, Ivo Gomes foi questionado pelos órgãos de imprensa se seria candidato a reeleição nas eleições de outubro de 2020, e logo respondeu que será sim, porque compreende ser “natural” esse processo. Mas adiantou, que ainda é cedo para discutir o assunto seu foco no momento é para realizar alguns projetos e obras que ainda faltam para concluir as promessas da campanha.





Ivo Gomes deverá disputar novamente o cargo prefeito de Sobral, com o deputado Moses Rodrigues (MDB), que está licenciado da Câmara Federal para focar nas articulações da pré-campanha.





(Blog do Célio Brito)