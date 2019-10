Carlos Bolsonaro destaca aumento de exportações no Ceará

"Aumento da produção, empregos e economia", escreveu.

O vereador da cidade do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, usou as redes sociais nesta sexta-feira (11) para destacar o aumento das exportações no Ceará. Além disso, pontuou a movimentação de frutas destinadas a consumidores norte-americanos e europeus.





“No Ceará, APM Terminals Pecém, registrou crescimento de 26% na movimentação entre janeiro e setembro de 2019. O aumento se deve, em grande às exportações com destaques para as frutas, destinadas aos americanos e europeus. Aumento da produção, empregos e economia.”, escreveu.





Confira:

No Ceará, APM Terminals Pecém, registrou crescimento de 26% na movimentação entre janeiro e setembro de 2019. O aumento se deve, em grande às exportações com destaques para as frutas, destinadas aos americanos e europeus. Aumento da produção, empregos e economia. @portosdobrasil October 11, 2019

Veja mais sobre: outros

(CN7)