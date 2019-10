PROCAP e GAECO realizam operação conjunta no município de Trairi

Denúncias são de lavagem de dinheiro e superfaturamento de licitações





O Ministério Público do Ceará, através da Procuradoria de Justiça dos Crimes contra a Administração Pública (PROCAP) e do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas do Ceará (GAECO), realizou ao longo da última quinta (10) e nesta sexta-feira (11) uma operação no município de Trairi, município a 120 km de Fortaleza. Na investigação, estão membros da administração do prefeito Marcos Prado sob denúncias de corrupção.





As acusações incluem, ainda, áudios de WhatsApp vazados da procuradora geral de Trairi, Dra. Valquíria, onde admite-se o superfaturamento da lista de funcionários comissionados e da aquisição de medicamentos. Além disso, colaboradores fantasmas na área da saúde. O MP já havia recomendado o afastamento da secretária de saúde, Valessa da Justa Feitosa.





A secretaria de educação na gerência de Gleicivania Pires Magalhães, por sua vez, é denunciada por locação de imóveis de vereadores pela administração. Além disso, superfaturamento de material de didático e merenda escolar. A licitação teria chegado ao montante de R$ 1.200.000,00.





As investigações atingem também a Câmara Municipal de Trairi, com o vereador Robson e o secretário da Casa Chiquinho do Balela.





Fonte: CN7