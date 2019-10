Santa Casa de Sobral realiza momento humanizado para as pacientes do Setor de Oncologia e comemora Dia das Crianças com os pequenos internados

A Responsabilidade Social da Santa Casa de Misericórdia de Sobral (SCMS), por meio do Grupo de Humanização, realizou nesta quinta-feira (10/10) um momento de acolhimento para pacientes que realizam tratamento no Serviço de Quimioterapia e Radioterapia e comemoração alusiva ao Dia das Crianças, para as crianças internadas no serviço de pediatria do Hospital.

A ação contou com a presença de profissionais e voluntários que disponibilizaram serviços gratuitos voltados para saúde e bem-estar da mulher. No mês de conscientização da prevenção e luta contra o câncer de mama, mais conhecido como Outubro Rosa, as pacientes puderam se beneficiar com: massoterapia, designer de sobrancelhas e serviços de manicures e maquiadores. As crianças puderam acompanhar a apresentação do Grupo Carimbó, que animou o evento com contação de histórias infantis.