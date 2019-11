A água de alecrim pode deixar seu cérebro até 11 anos mais jovem

O Alecrim é uma das plantas mais utilizadas para dar sabor e palatabilidade a diferentes pratos de comida, mas você sabia que este ingrediente tem grandes benefícios para a saúde física e mental?





De acordo com pesquisa realizada pela Universidade de Northumbria , na Inglaterra, publicado no Journal of Psychopharmacology, ele menciona que a ingestão de infusão de alecrim melhora a memória e melhora a capacidade mental do cérebro.





A pesquisa indica que tomar um pequeno copo desta bebida favorece a capacidade de uma pessoa para lembrar o passado em até 15%. Isto é devido a um composto chamado “eucaliptol” que está presente nesta planta.





Além disso, o alecrim pode ter um efeito positivo no cérebro devido à sua ação antioxidante, capaz de reduzir a inflamação no sistema nervoso e prevenir o envelhecimento.





Enquanto isso, outro estudo científico conduzido pela Universidade de Brock , no Canadá, revelou que, devido às propriedades do alecrim, ele consegue se tornar um diurético natural.





Em adição, melhorar a digestão, esta planta aumenta a produção de urina, o qual estimula o corpo para remover o máximo de fluidos e toxinas retidos, combate inchaço e, consequentemente, melhora a saúde.





Agora que você conhece esses grandes benefícios que o alecrim lhe dá, em seguida mencionamos que você faça uma infusão de alecrim. Simples e praticamente não custa dinheiro!





Ingredientes:





- 2 colheres de sopa de folhas de alecrim fresco ou 1 colher de sopa de folhas secas

- 2 xícaras de água

- 1 pote





Preparação:





1.Coloque uma panela de água no fogo até ferver.





2.Coloque as folhas de alecrim dentro da água fervente, mexa e retire do fogo





3.Deixe as folhas repousarem na água enquanto elas esfriam e não as remova por 12 horas ou durante a noite.





No dia seguinte você terá sua água pronta. Você apenas tem que esticar a mistura com uma peneira, ou melhor ainda, com um filtro de café que irá eliminar todos os pequenos restos de folhas. Aproveite!