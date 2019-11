Acusado de causar demissão ao vivo, Paulo César Norões é demitido do Sistema Verdes Mares

Diretor Institucional do Sistema Verdes Mares, afiliada da Globo no Ceará, o executivo Paulo César Norões foi demitido nesta segunda-feira (11) do cargo na emissora cearense. A informação foi confirmada pelo Observatório da Televisão com diversas fontes. Norões ficou mais conhecido em fevereiro deste ano, por ser acusado de assediar moralmente o jornalista Kaio Cezar, que pediu demissão ao vivo no Globo Esporte Ceará, após não suportar mais humilhações do então executivo.





Segundo apurou a reportagem, quem também foi demitida do Sistema Verdes Mares foi a sua esposa, a jornalista Simone Morais. Simone foi, por anos, apresentadora de telejornais e atualmente tinha um programa semanal na TV Diário, emissora local que pertence ao sistema afiliado da Globo.





Equipes de limpeza já esvaziaram a sala de Norões, com ordens de seus superiores. Norões estava no comando de todo o Sistema Verdes Mares fazia mais de 20 anos. Na emissora, trabalhava fazia mais de três décadas, sendo o primeiro apresentador do Globo Esporte no Ceará.





Procurado oficialmente pela reportagem, tanto o executivo quanto a assessoria do Sistema Verdes Mares ainda não se pronunciaram.





Paulo César Norões foi o centro de uma polemica com o narrador Kaio Cezar, até então apresentador da TV Verdes Mares, afiliada da Globo no estado. No dia 15 de fevereiro, ele pediu demissão ao vivo no Globo Esporte por conta de humilhações que sofria nos bastidores. “Não abro mão do respeito para trabalhar em lugar nenhum”, disse Kaio no pedido polêmico.





Segundo Kaio, Norões o desrespeitou várias vezes profissionalmente e pessoalmente. O executivo nunca se pronunciou na imprensa sobre o fato.





(Observatório da Televisão)