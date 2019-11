Ceará registra 18 assassinatos no fim de semana e o estado ultrapassa a marca de 2 mil homicídios em 2019

Com 18 assassinatos registrados no fim de semana, o Ceará ultrapassou a marca dos dois mil homicídios em 2019. O número de Crimes Violentos, Letais e Intencionais (CVLIs) no estado tem caído nos últimos meses, segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), no entanto, a sensação de insegurança e a violência generalizada provocada pela “guerra” entre facções têm deixado a população assustada.





Com os 18 crime s de morte ocorridos entre a última sexta-feira (8) e o domingo (10), os números da criminalidade reforçam o poder paralelo das facções criminosas através do seu “tribunal do crime”. Foi assim, que bandidos agiram na noite do ´´ultimo sábado, quando seqüestraram e mataram duas adolescentes no bairro José Walter, na zona Sul de Fortaleza.





No domingo, as cenas de violências se repetiram quando membros de uma facção invadiram uma casa no Distrito de Águas Belas, em Cascavel, na Região Metropolitana de Fortaleza, e executaram sumariamente um jovem e sua companheira. Os corpos foram encontrados ao lado da cama, no quarto do casal, pelos vizinhos, após a fuga dos atiradores.





Na zona rural do Município de Santana do Acaraú (a 229Km de Fortaleza), mais dois corpos foram deixados crivados de balas. Os cadáveres foram encontrados por moradores da localidade de Mutambeiras, nas margens da rodovia estadual CE-178.





Em Fortaleza, ocorreram sete assassinatos no mesmo período, nos bairros Conjunto São Cristóvão, Bonsucesso, Palmeiras, José Walter (duplo), Praia do Futuro e Conjunto Ceará. Já na Região Metropolitana foram registrados quatro assassinatos, sendo dois em Caucaia e dois em Cascavel (duplo).





No Interior do estado, sete pessoas foram mortas nos seguintes Municípios: Santana do Acaraú (duplo), Santa Quitéria (dois casos), Choró, Milhã e Granja.





(Fernando Ribeiro)