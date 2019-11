Impeachment de Gilmar Mendes é destaque no Twitter

Em semana preparatória para os protestos do dia 17, a tag #ImpeachmentGilmarMendes já conta com mais de 140 mil repetições no Twitter.





O assunto mais comentado do Brasil na rede social Twitter, nesta segunda-feira (11), é o possível impeachment de Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF).





Às 13h30 de hoje, a tag #ImpeachmentGilmarMendes estava no topo dos trending topics do Twitter, com mais de 140 mil tuítes.





O impulsionamento da hashtag acontece no início de uma semana de preparação para os protestos convocados para o próximo domingo, 17 de novembro.





De acordo com os movimentos envolvidos na organização dos atos, o impeachment de Gilmar Mendes será a única pauta das manifestações.





Como noticiou a RENOVA, entre os grupos que estão diretamente envolvidos com os protestos estão: Movimento Conservador, Movimento Brasil Conservador e o Movimento Avança Brasil.