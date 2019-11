DENÚNCIA DO INTERNAUTA!

Confira a denúncia na íntegra:

"Moradores do bairro Nossa Senhora de Fátima, precisamente na rua Francisco Glauber Dieb Lima, sofrem há mais de 2 anos com um problema na quadra invernosa, foi solicitado pelos moradores ao secretário de obras a resolução do problema, onde o mesmo prometeu resolver e até agora nada foi feito. Agora fica a pergunta: Quando o secretário vai Resolver? Vai esperar chegar próximo inverno para resolução? Ou seja, total descaso com a população, sem o mínimo interesse a não ser em época eleitoral. Segue vídeo demostrando o "Rio" que fica quando chuvas acontecem."