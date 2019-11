DENÚNCIA DO INTERNAUTA!

Internauta denuncia que na última segunda-feira, dia 18, procurou o Posto de Saúde da Família (PSF) do bairro Pedrinhas para atendimento médico, e que teve um péssimo atendimento.

Confira à íntegra da denúncia:

"Boa noite! Gostaria da fazer uma

reclamação sobre posto de saudê das Pedrinhas. É

sobre uma funcionária que fica no atendimento, hoje fui fazer uma consulta, chegando na sala do medico, ele pediu portuário no qual eu ja havia pedido e ela me respondeu q nao ia procurar pq tava com preguiça. F

alei para o medico e o estagiario foi atrás e voltou rapido dizendo q ela ja tinha procurando em todo lugar e não achou.









Mentira, ela não procurou nada! Como é que vou procurar um médico com problemas se não colocar no prontuário.









Acho que se ela não quiser trabalhar que dê a vaga para outra pessoa, pois o Brasil tem bons profissionais e ela tá só ocupando o lugar."