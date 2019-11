INTERNAUTA FAZ DENÚNCIA CONTRA A PREFEITURA DE SOBRAL; CONFIRA

Internauta envia denúncia, relatando que a Prefeitura de Sobral não está honrando os pagamentos do encerramento dos contratos dos profissionais do NASF.

Confira a denúncia:

"Boa noite, tudo bem? Acompanho o trabalho de vocês, e percebo o quanto vocês tem ajudado a divulgar irregularidades, por isso resolvi procurá-los. Outro dia li que uma mulher denunciou o caos no Centro de Reabilitação, dessa forma resolvi denunciar que a Prefeitura não está cumprindo com as obrigações (pagamentos) do encerramento dos contratos com os profissionais do Nasf. Vale ressaltar que a verba para pagamento desses profissionais é federal, ou seja, a prefeitura só faz o repasse, o que não está acontecendo com vários profissionais que tiveram seus contratos encerrados. É só entrar em contato com o RH da Secretaria da Saúde que essa informação será facilmente confirmada."