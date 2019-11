Frota debocha da tentativa de assassinato contra Bolsonaro

Deputado indagou se Adélio foi “incompetente” ou “distraído” no dia do atentado contra Bolsonaro.

O deputado federal Alexandre Frota (PSDB-SP) protagonizou mais um capítulo de sua série de ataques contra o presidente da República, Jair Bolsonaro, nas redes sociais.





Desta vez, o parlamentar tucano debochou da tentativa de assassinato contra o então candidato presidencial Bolsonaro em um comício na cidade de Juiz de Fora, interior de Minas Gerais, no dia 6 de setembro de 2018.





Em enquete publicada no Twitter, Frota questiona se o extremista de esquerda Adélio Bispo foi “incompetente” ou “distraído” no dia do atentado contra Bolsonaro.





Como era de se esperar, a maior parte dos comentários na enquete promovida por Frota são negativos.





“Que tipo de representante nosso país tem? Deixe o rancor e vá trabalhar em função da população”, disse o usuário Adelmo Assis.





“Realmente te falta massa encefálica! Agora está incitando um crime ! É lamentável!”, afirmou Moacyr Rodrigues.





(Renovamidia)