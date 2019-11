Mulher é encontrada morta em uma estrada na periferia de Maranguape neste sábado

Subiu para 191 os casos de assassinatos de mulheres no Ceará em 2019. Na manhã deste sábado de “feriadão” da Proclamação da República (16). Mais um crime do gênero foi registrado no estado. Uma mulher, ainda não identificada, foi encontrada morta, a tiros, numa estrada de terra nos arredores da cidade de Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). O crime está envolto e mistério.





O cadáver foi localizado por moradores logo no começo da manhã. Uma patrulha da Polícia Militar foi acionada para atender à ocorrência e isolou o local para o trabalho da Perícia Forense do Ceará (Pefoce). Nenhum morador reconheceu a vítima, o que abre a hipótese de a vítima ter sido seqüestrada em outro local e levada para a estrada onde foi executada sumariamente com tiros na cabeça.





A mulher morta tinha a cor morena, cabelos pretos e longos, estava vestida com um short jeans azul e uma blusa preta curta, e possuía várias tatuagens na coxa e perna direitas.





Outro caso misterioso





Na madrugada deste sábado (16), o corpo de um homem foi encontrado por populares na cidade de Limoeiro do Norte (a 203Km de Fortaleza). A vítima estava com parte do corpo carbonizada. O caso ocorreu no bairro Luiz Alves de Freitas, local bastante violento por contra do intenso tráfico de drogas e da presença de facções criminosas.





O corpo do desconhecido foi encaminhado ao Núcleo Regional da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce), na cidade de Russas.





Fuzilado no bar





Um crime de morte foi registrado na manhã deste sábado no Município de Mauriti, na região Sul do estado (a 507Km de Fortaleza). Um comerciante conhecido por “Zé de Dulce” foi fuzilado por pistoleiro logo após abrir seu estabelecimento comercial. A Polícia esteve no local do crime iniciando as investigações.





Segundo os primeiros relatos do caso, o comerciante estava no seu bar, quando dois pistoleiros, em uma motocicleta, invadiram o local e dispararam vários tiros na vítima. O corpo de “Zé de Dulce” foi encaminhado ao Núcleo Regional da Pefoce em Juazeiro do Norte.





(Blog Fernando Ribeiro)