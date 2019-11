Polícia Civil captura suspeitos de envolvimento em ações criminosas na Capital

Uma ação da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), por meio da Divisão de Combate ao Tráfico de Drogas (DCTD), resultou nas prisões de duas pessoas referentes a mandados de prisão e busca e apreensão. A ação ocorreu, nesse domingo (10), nos bairros Granja Portugal, na Área Integrada de Segurança 2 (AIS 2), e Autran Nunes, na Área Integrada de Segurança 6 (AIS 6).





De acordo com investigações da DCTD sobre o tráfico de entorpecentes na Capital, os agentes de segurança cumpriram mandados de prisão expedidos pela 11ª e 13ª Varas Criminais por roubo e roubo majorado em desfavor de Hélio Alencar Gondim Júnior (39), com antecedentes criminais por lesão corporal culposa, além de oito procedimentos por roubo. A ação ocorreu no bairro Granja Portugal. Durante as diligências, o suspeito também foi autuado por tráfico de drogas e associação para o tráfico.





Dando prosseguimento aos cumprimentos de mandados de busca e apreensão, os policiais civis deram voz de prisão a Regileuda Castro Braga (37), com antecedentes criminais por tráfico de drogas e associação para o tráfico. A mulher foi presa no bairro Autran Nunes, na Capital.





Denúncia





A Divisão de Combate ao Tráfico de Drogas (DCTD) segue com as investigações de suspeitos de envolvimento no tráfico de entorpecentes, no Estado, e conta com a colaboração da população para identificar e prender os suspeitos. As denúncias podem ser feitas para o número (85) 3472-1550 ou para o WhatsApp da Divisão pelo número (85) 98895-5749, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem. O sigilo e o anonimato são garantidos.





(SSPDS/CE)