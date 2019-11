Polícias Militar e Civil divulgam prisão de advogada e membros de organização criminosa

As Polícias Militar do Ceará (PMCE) e Civil do Estado do Ceará (PCCE) divulgam, na manhã desta quinta-feira (14), os resultados de uma ação policial que culminou na captura de uma advogada, que estava com um mandado de prisão em aberto, e dois homens suspeitos de integrar uma organização criminosa. Com o trio, a Polícia Civil localizou uma pistola com numeração raspada, cocaína, além de dois veículos utilizados por eles. Mais detalhes serão divulgados em coletiva de imprensa, amanhã (14) às 10h30min, no auditório do Complexo de Delegacias Especializadas (Code), no bairro Aeroporto.





(SSPDS/CE)