Idosos de asilo fazem pedidos simples de Natal e número de "padrinhos" surpreende!

O asilo tem 40 moradores e já tem mais pessoas interessadas em adotá-los do que idosos.

O Natal está chegando e não é o Bom Velhinho que vai te fazer sorrir hoje, mas os velhinhos da Irmandade do Asilo São Vicente de Paulo, de Queluz (SP). A Campanha de Natal da instituição viralizou na internet. São fotos muito fofas dos idosos do asilo fazendo seus pedidos de presente natalino.





Pedidos simples e comoventes: perfume, livros, rádios de pilha, camisolas, pijamas, chinelos, xícaras, batom e por aí vai. A coordenação do asilo postou as fotos e elas chegaram até o Padre Fábio de Melo, que publicou em seu Instagram, alcançando mais de 400 mil curtidas.





As fotos foram feitas na semana passada. A campanha acontece todos os anos: as pessoas “adotam” os idosos para presenteá-los com aquilo o que eles desejam. Este ano, a coordenação decidiu fazer a campanha na internet para atingir mais pessoas e o resultado está sendo maravilhoso!





O asilo tem 40 moradores e já tem mais pessoas interessadas em adotá-los do que idosos.

Foto Reprodução TV Vanguarda

Lúcia Gonçalves é a presidente da instituição. Ela conta que estão chegando presentes de todo o país, mas principalmente do Rio de Janeiro e da região Sul. “Nós queríamos que todos fossem adotados, mas superamos isso. Agora estamos orientando que quem nos procure ajude com itens que usamos o ano todo, como fraldas e produtos de limpeza. Eles estão muito animados e estamos felizes com a repercussão”, disse Lúcia.

Alguns velhinhos pedem camisetas de times de futebol de presente. Em sua postagem, Fábio de Melo ainda sugere que os jogadores dos times possam enviar camisas autografadas. O goleiro do Vasco, Sidão (@sidao_12), já enviou a sua camisa para um dos idosos. Já pensou se outros jogadores fizessem o mesmo, que golaço que seria!





Fonte: RAZÕES PARA ACREDITAR