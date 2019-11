Um cidadão levou seu filho de sete anos para ser medicado no HRN, uma médica pediatra o examinou e disse que o paciente estava com uma infecção intestinal e deu alta médica para a criança. O garoto continuou sentindo fortes dores e vomitando. O pai da criança custeou uma consulta particular, onde ficou constatado que a criança estava com apendicite.