Sergio Moro anuncia a licitação de 160 mil novas armas para as polícias dos estados

Segundo a revista VEJA!, O Ministério da Justiça, sob o comando de Sergio Moro, anunciou a compra de 160 mil pistolas calibre 9 milímetros. As armas serão distribuídas para as forças de segurança nos estados. A compra pode chegar perto de meio bilhão de reais.





O aviso de licitação da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), do Ministério da Justiça, foi publicado hoje no Diário Oficial da União. As entregas das propostas deverão ser apresentadas a partir de hoje.





As polícias militares receberão o maior número de armas, já que têm maiores contingentes de policiais nas ruas. A Polícia Civil nos Estados vem em seguida. O Ministério da Justiça também incluiu alguns órgãos públicos como beneficiários da licitação.





(Via R.Curitiba)