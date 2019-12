Acidentes de trânsito causam oito mortes no fim de semana

Oito pessoas morreram no fim de semana em conseqüência de acidentes no trânsito no Ceará. A maioria dos desastres aconteceu no interior do estado, onde o sistema de fiscalização é precário ou inexistente em dezenas de Municípios. Os acidentes envolvendo motocicletas continuam liderando o ranking dos sinistros que causam óbitos ou lesões graves.





Dos oito acidentes com mortes, apenas um caso foi registrado na Grande Fortaleza. Foi em Maracanaú. Os demais ocorreram no interior do estado nos seguintes Municípios: Russas, Arneiroz, Cedro, Croatá, Jaguaruana, Quixeramobim e Viçosa do Ceará. Nestes, quatro pessoas morreram em conseqüência de queda de motocicleta.





Veja, a seguir, a lista das vítimas dos acidentes:





1 – Maria Ivânia de Aquino Gomes (atropelamento) – Av. Mendel Steimbruch (MARACANAÚ)





2 – Antônia Duarte dos Santos (colisão) – Rodovia CE-356 (RUSSAS)





3 – Francisco Valentim de Sousa (queda de moto) – Localidade de Juá (ARNEIROZ)





4 – Identificado apenas por “Neném” (queda de moto) – (CEDRO)





5 – Edinei Martins (queda de moto) – Localidade de Irapuá (CROATÁ)





6 – Francisco Nailton Sombra (choque/incêndio) – Sítio Mutamba (JAGUARUANA)





7 – Ian Almeida Rocha Camilo (colisão/moto) – CE-232/Distrito Padre Vieira (VIÇOSA DO CEARÁ)





8 – Perivaldo Duarte de Miranda (choque com animal) - CE-060/Vila dos Amâncios (QUIXERAMOBIM).





(Blog do Jornalista Fernando Ribeiro)