Internauta envia denúncia ao Blog Sobral 24 horas, relatando que o posto de saúde da família do bairro Vila União está fechado.

Veja a denúncia:

"Oi bom dia!

Vc poderia colher informações se é certo o posto de saúde já está fechado por conta do feriado, que só acontece na quarta-feira (25). Procurei atendimento pra mim e pro meu filho e encontrei o posto do meu bairro fechado (Vila União) por conta do feriado."