Adolescente morre ao usar celular ligado na tomada

Causas da morte ainda serão investigadas pela Polícia Civil.

O jovem Wender Santos Bezerra, de 13 anos, morreu quando usava o celular ligado na tomada, em Montes Claros, no interior de Minas Gerais. Segundo a Polícia Militar, a família informou que o adolescente estava sentado em uma cadeira enquanto mexia no aparelho e usava um fone de ouvido quando caiu no chão e foi visto pelo irmão mais novo, que avisou os pais.





– A Polícia Militar foi acionada e o interlocutor informava que uma criança havia sido eletrocutada no Bairro Santa Rita, enquanto fazia uso do aparelho celular plugado na tomada. Um médico do Samu foi ao local e informou que atendeu a criança em parada cardiorrespiratória que, após várias tentativas de reanimação, veio a óbito – disse o tenente Fernando Viana, da Polícia Militar.





De acordo com o Samu, quando a equipe chegou ao local, o jovem estava com parada cardiorrespiratória. O serviço informou que mesmo com todos os procedimentos de reanimação, a vítima não resistiu.





Segundo a Polícia Civil as causas da morte serão investigadas, com um inquérito que deve ouvir as testemunhas do fato nos próximos dias. O laudo do Instituto Médico Legal descreveu a morte como “causa indeterminada” e sem sinal de violência. Já o laudo da necrópsia, deve ser concluído em 30 dias. (Pleno News)