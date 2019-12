Todas as noites padeiro deixa o pão que não vendeu num banco para os mais necessitados

Todas as noites, um padeiro deixa o pão que não vendeu num banco para os mais necessitados. Fedele é padeiro há 19 anos e realiza uma série de atos de altruísmo em favor daqueles que são menos afortunados.

A uma curta distância do seu forno, na cidade de Caltanissetta, há um banco semelhante a muitos outros.





Se não fosse pelo facto de que durante a noite ele é o local onde um pequeno milagre acontece. Fica cheio de sacos de pão, pacotes de leite, óleo e outros bens essenciais de primeira necessidade. Tudo fica lá para quem quiser pegar, especialmente famílias em dificuldade ou imigrantes sem-abrigo.





Tudo começou há muito tempo, quando Fedele ainda era criança e trabalhava com o pai.





Certo dia dia, um frade foi bater na loja deles e, quando perguntado o que estava à procura, respondeu que queria apenas um pouco de pão. Seguindo-o até a saída, Fedele viu que ele estava a distribuir esse pão para muitas pessoas necessitadas na rua e essa imagem de alguma forma permaneceu no seu coração.





A sua missão silenciosa e incansável não se limita mais a colocar o pão no final do dia no banco, mas envolve uma rede de solidariedade que oferece doações todos os dias. Fedeele chegou a levar alimentos e bebidas, por exemplo, para ajudar uma mãe doente que estava a tentar sobreviver e não conseguia chegar até o seu “banco de solidariedade”.





O exemplo de Fedele, que faz o seu maravilhoso ato de altruísmo há quase 20 anos, mostra que, para ter um bom coração, não é necessário fazer grandes proclamações: basta começar da vida quotidiana, de simples gestos quotidianos, tão simples quanto sentar num banco e comer um pedaço de pão.





Créditos: Histórias Com Valor