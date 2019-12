É com muita tristeza e pesar que noticiamos o falecimento do Sr. Luiz Guimarães Torres da Silva, conhecido carinhosamente como "Luis Arquelau". O falecimento aconteceu no início da tarde deste sábado (7), no Hospital Regional Norte de Sobral.





Lamentamos a perda de um grande homem, que durante 64 anos, prestou voluntariamente, excelentes serviços à comunidade sobralense.