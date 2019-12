Corinthians vence Ceará e se garante na Libertadores

O Corinthians venceu o Ceará por 1 a 0 na noite desta quarta-feira (4), no Castelão. O resultado assegurou o time paulista na próxima edição da Copa Libertadores e tornou menos complicada a tarefa do Cruzeiro de escapar do rebaixamento no Campeonato Brasileiro.





A equipe do Parque São Jorge, agora com 56 pontos, já não pode ser alcançada pelo Fortaleza, em nono, e, portanto, terminará a competição nacional entre os oito primeiros, o que vale vaga ao menos na fase prévia do torneio sul-americano.





Já a equipe cearense, que briga com o Cruzeiro para fugir da queda, só definirá na última rodada, no domingo (8), se ficará na primeira divisão. O Ceará soma 36 pontos, dois a mais que o adversário celeste, que entrará em campo nesta quinta (5), contra o Grêmio, em Porto Alegre, ainda pela 37ª rodada.





No final de semana, no encerramento do Nacional, o Ceará vai enfrentar o Botafogo no Rio de Janeiro, e o Cruzeiro receberá o Palmeiras em Belo Horizonte.





Em Fortaleza, o Corinthians cumpriu a promessa de não dar bola para a luta dos cearenses contra a degola. Após um primeiro tempo equilibrado, o time visitante soube tirar proveito da vantagem em campo após a expulsão de Lima, aos 26min do segundo tempo.





Dez minutos depois, dois atletas que haviam entrado havia pouco acabaram definindo o placar. Clayson bateu o escanteio da esquerda, e o atacante Gustavo, o Gustagol, ex-Fortaleza, subiu bem para cabecear. Samuel Xavier ainda tentou evitar o gol em cima da linha, mas fracassou na tentativa.





CEARÁ





Diogo; Samuel, Luís Otávio, Brock e João Lucas; Fabinho, Ricardinho, Lima, Baxola (Felippe Cardoso) (Chico) e Thiago Galhardo; Leandro Carvalho (Mateus Gonçalves). T.: Argel Fucks





CORINTHIANS





Cássio; Fagner, Manoel, Gil e Carlos; Gabriel (Ralf); Júnior Urso (Clayson), Ramiro (Gustavo) e Mateus Vital; Janderson e Boselli. T. (interino): Dyego Coelho





FICHA TÉCNICA

Estádio: Castelão, em Fortaleza (CE)

Árbitro: Rafael Traci (SC)

Auxiliares: Henrique Neu Ribeiro e Johnny Barros de Oliveira (SC)

VAR: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Cartões amarelos: Fabinho, Lima (2) e João Lucas (CEA); Manoel, Carlos e Gabriel (COR)

Cartão vermelho: Lima (CEA)

Gol: Gustavo (COR), aos 36min do 2º tempo





*Folhapress