Fluminense e Fortaleza empatam em jogo "morno"

Já livre da possibilidade de rebaixamento no Campeonato Brasileiro, o Fluminense recebeu o Fortaleza nesta quarta-feira (4), no Maracanã, e as equipes ficaram no empate sem gols, em uma partida que não foi das mais animadoras para as torcidas.





Com o resultado, o time carioca, que briga por vaga na Copa Sul-Americana, chegou aos 43 pontos, e subiu para a 14ª colocação, ultrapassando o Botafogo.





O Fortaleza, que iniciou a rodada ainda com chance de classificação à Copa Libertadores, chegou aos 50, em nono, e não tem mais chances de ir à competição continental -já que o Internacional, em oitavo, tem 54. O time tem ao menos vaga garantida na Sul-Americana.





Na próxima rodada, a última da competição, a ser disputada no domingo (8), o Fluminense visitará o Corinthians, enquanto a equipe de Rogério Ceni receberá o Bahia.





FLUMINENSE

Marcos Felipe, Gilberto, Nino, Digão e Caio Henrique; Yuri, Dodi, Daniel e Nenê (Wellington Nem); Yony González (João Pedro) e Marcos Paulo (Evanilson). Técnico: Marcão





FORTALEZA

Felipe Alves, Tinga, Quintero, Paulão e Carlinhos; Felipe, Juninho, Osvaldo (André Luís) e Edinho; Romarinho (Bruno Melo) e Wellington Paulista (Kieza). Técnico: Rogério Ceni





FICHA TÉCNICA

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Público e renda: 39.034 pagantes; R$ 445.735,00

Árbitro: Raphael Claus (Fifa/SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (Fifa/SP) e Alex Ang Ribeiro (SP)

VAR: Jose Claudio Rocha Filho (SP)

Cartões amarelos: Dodi (2) e Yony González (FLU); Paulão (2) (FOR)

Cartões vermelhos: Dodi (FLU) e Paulão (FOR)





*Folhapress