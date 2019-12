Preso motorista de aplicativo que tentou estuprar adolescente de 13 anos no Conjunto Ceará

Policiais militares do moto-patrulhamento do Batalhão de Polícia do Meio Ambiente (BPMA) prenderam, na tarde desta terça-feira (3), o motorista de aplicativo, Leandro Abreu de Souza, 28 anos, apontado como o responsável pelo rapto e tentativa de estupro contra uma adolescente de 13 anos de idade. O crime ocorreu no bairro Conjunto Ceará. Desesperada, a garota pulou do carro em movimento, sofreu ferimentos e desmaiou, enquanto o abusado fugia do local.





De acordo com as investigações da Polícia, o motorista de aplicativo parou o carro, fingiu pedir informações a estudante e a puxou para dentro do veículo. A informação foi confirmada pela delegada Yasmin Ximenes Pontes, titular da Delegacia de Combate à Exploração da Criança e do Adolescente (Dececa).





Conforme a Polícia, o crime aconteceu quando a jovem caminhava pela Rua 541, na 2ª Etapa do Bairro Conjunto Ceará. Durante o rapto, a adolescente se jogou do automóvel em movimento e ficou ferida na cabeça.





"Ele abordou a vítima na rua, a colocou no seu veículo e tentou abusá-la. A vítima, em desespero, lançou-se para fora do veículo, desmaiou e foi socorrida por populares", relatou a delegada. Ainda segundo a Polícia, em depoimento na delegacia, a adolescente reconheceu o motorista de aplicativo em uma sala especial, na companhia de uma psicóloga.





Abordagem e prisão





O suspeito foi preso pelos PMs do motopatrulhamento do BPMA nas proximidades da Avenida Raul Barbosa, no bairro Aerolândia. O veículo foi localizado por meio de câmeras do Sistema Policial Indicativo de Abordagem (SPIA). Durante a abordagem, uma passageira se encontrava dentro do veículo. Ela foi interrogada e em seguida liberada. Leandro foi encaminhado pelos policiais militares à Dececa onde foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável e lesão corporal dolosa.





O motorista não possuía antecedentes criminais. À princípio, ele negou o fato, mas depois mudou a versão e disse que a jovem se jogou do automóvel.





(Blog Fernando Ribeiro)