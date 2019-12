Site vende livro infantil com símbolos satânicos

Críticos alertam que obra ensina crianças a invocar demônios.

“Mais bobos do que assustadores” é como os demônios do livro A Children’s Book of Demons (Um Livro de Demônios para Crianças) são descritos no texto de venda no Amazon. A venda da obra, que é voltada para o público infantil, foi denunciada por sites cristãos dos Estados Unidos, como CBN News e Life Site.





As páginas alertam que o livro ensina crianças pequenas a invocar demônios. O projeto, de autoria do ocultista Aaron Leighton, está em outras grandes lojas dos EUA, como Walmart e Barnes & Noble, segundo o Life Site.





Alguns líderes conservadores americanos acreditam que o ocultismo é uma das estratégias da esquerda para exercer pressão contra os valores cristãos tradicionais e pegar crianças.





No site do Amazon, entre as avaliações sobre o livro é possível encontrar comentários de protesto contra o conteúdo, alertando pais a não comprarem.





– Não exponha seus filhos a esse lixo satânico – escreveu uma pessoa.





– Você está preparando seus filhos para falhas e problemas desnecessários. Os demônios são maus e não se importam com você ou seus filhos. Eles são mentirosos, enganadores – disse outra.





(Pleno News)