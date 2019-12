De virada! Fla bate o Al-Hilal e está na final do Mundial

Clube deve enfrentar o Liverpool ou o Monterrey na final.

A apreensão dos torcedores flamenguistas durou só até o primeiro tempo. De virada, o rubro-negro venceu o Al-Hilal por 3 a 1 e segue para a final do Mundial de Clubes, que acontece em Doha, no Catar.





O Al-Hilal abriu o placar com gol de Al-Bulayhi e manteve o domínio do primeiro tempo.





Na volta, após choque de realidade de Jorge Jesus no vestiário, o clube veio com outra postura e abriu o placar com Arrascaeta aos 4 minutos. Não demorou muito para que Bruno Henrique fizesse um belíssimo gol de Arrascaeta e virasse o placar.





O último gol veio dos pés do rival Al-Bulayhi, o mesmo que abriu o placar contra o Flamengo no primeiro tempo. O jogador se atrapalhou na hora de interceptar um passa na frente do gol e acabou confundindo o goleiro, aumentando ainda mais o placar.





Agora, o clube carioca segue para a final do Mundial de Clubes, que ainda não tem rival decidido. Nesta quarta (18), o Liverpool pega o Monterrey e o vencedor segue para a final com o Flamengo.





(P.News)