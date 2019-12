Uma porção de abacate todos os dias reduz colesterol e até depressão!

De acordo com o que foi publicado no site UPSOCL, o especialista do Instituto Mexicano de Seguridade Social (Tijuana) afirma que essa porção deve ser de 100 gramas, um quarto de abacate.





O abacate é uma fruta que muitas pessoas amam comer, principalmente em vitaminas feitas com leite. O que as pessoas veem com menos abacate são suas propriedades biológicas, que não são nada menores.





Rocío Romero, nutricionista disse que comer essa porção de abacate delicioso é recomendado por especialistas. Por ter um alto teor calórico é sugerido que você coma apenas uma porção, especialmente se houver obesidade ou excesso de peso.





Ingerir 100 gramas de abacate ajuda a: melhorar a circulação sanguínea, ajuda a reduzir a depressão e a tensão nervosa, promove a boa digestão e também protege o estômago de gastrites e úlceras.





O abacate é uma fruta muito rica em magnésio, ferro e potássio, elementos necessários para gerar e transmitir impulsos nervosos, além de normalizar a atividade muscular e intervir no equilíbrio da água dentro e fora das células.





O abacate alem de tudo isso é muito gostoso!





(Via Flores e Poesias)