Deputado do PSL diz que Bolsonaro "vai tomar impeachment"

Crispim afirma que continua ao lado do presidente Bolsonaro e que material é interceptação telefônica ilegal.

O deputado federal Nereu Crispim, presidente do Partido Social Liberal (PSL) no Rio Grande do Sul, afirma que o presidente da República, Jair Bolsonaro, “vai tomar um impeachment”.





Aliado do presidente nacional do PSL, Luciano Bivar, Crispim acrescentou que, se houve alguma irregularidade nas contas da legenda, Bolsonaro deveria ter o mandato cassado.





Em diálogo com uma interlocutora a quem chama de Rose, cujo áudio começou a circular semanas atrás, Crispim afirma:





“Eu conheço o Bivar. E se houve alguma coisa lá errada, tem que cassar é o mandato do Bolsonaro, porque o partido tava era com ele, não era com o Bivar, antes.”





Em outro trecho, segundo o jornal GaúchaZH, o deputado diz:





“Eu vou só dizer uma coisa pra ti: o Bolsonaro vai tomar um impeachment. Escuta o que eu tô te dizendo.”





(Renovamídia)