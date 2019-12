Estudo diz que maconha eleva em 36% risco de câncer de testículo

Os tumores testiculares correspondem a 5% do total de casos de câncer entre homens, segundo o Inca.

Uma revisão de estudos publicada na última semana no Journal of the American Medical Association apontou que homens que fumam maconha regularmente apresentam maior risco de desenvolver câncer de testículo.





De acordo com a pesquisa, o consumo de maconha a longo prazo pode aumentar em até 36% o risco de desenvolver câncer testicular em comparação com aqueles que nunca utilizaram.





“O uso regular de maconha está associado ao desenvolvimento de tumores de células germinativas testiculares (que dão origem aos espermatozoides)”, explicaram os pesquisadores no estudo, segundo a revista Veja





Os pesquisadores ainda analisaram a relação entre outros tipos de câncer e a maconha, mas disseram que as evidências eram insuficientes para confirmar tal associação.





Apesar de raro, o câncer de testículo afeta principalmente homens em idade reprodutiva — sendo que metade dos pacientes tem menos de 35 anos.