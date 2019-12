Guarany de Sobral apresenta novo elenco para a pré-temporada de 2020

A pré-temporada de 2020, para o Guarany Sporting Club começou de maneira oficial na tarde de terça-feira (17), com a apresentação do novo elenco no Auditório Principal do Centro Universitário – UNINTA, patrocinador máster do clube. Na ocasião, foi anunciado o novo treinador e os nomes dos primeiros jogadores contratados para a temporada do próximo ano.





Com o reforço do novo técnico Washington Luís, na sua primeira passagem pelo clube, conversou com a imprensa, falou sobre esse início de trabalho com a preparação para a temporada e dos desafios a percorrer.





A diretoria do Cacique do Vale, ainda comentou sobre a qualidade dos jogadores do elenco e ressaltou a importância do trabalho para conquistar os objetivos no fim do campeonato. Também foi confirmado no cargo, o novo diretor comunicação do Guarany, Gabriel Lopes, radialista e acadêmico de jornalismo, que promete atenção especial ao torcedor e principalmente aos profissional da imprensa.





(Célio Brito)