Homem que salvou criança de pitbull ganha curso de graça

Jovem também recebeu conserto para celular que quebrou durante luta com cachorro.

Patrick do Céu, o jovem que salvou uma criança de um ataque de pitbull no Rio de Janeiro, terá um Natal especial graças a boas ações de pessoas que ficaram tocadas após a ação de heroísmo dele. O rapaz, que está desempregado, ganhou um curso na área de segurança e o conserto grátis de seu celular que quebrou durante a luta contra o cachorro.





As ofertas foram feitas para o jovem por telespectadores do jornal Bom Dia Rio, da TV Globo, nesta terça-feira (24). Wanderson Abreu, que estava vendo o programa, ofereceu um curso para o jovem.





– Foi um ato heroico. Ele agiu com muita inteligência e agilidade. Vimos que ele está precisando de um emprego. Sendo assim, estamos oferecendo a oportunidade para que você faça um curso de segurança, caso essa seja a vontade dele – disse.





Já outro telespectador, chamado Marcos Azevedo, ofereceu o conserto para o telefone celular de Patrick.





– O que você fez foi incrível. [Pelo seu] ato de coragem, decidi consertar o seu aparelho sem cobrar nada – escreveu.





Patrick do Céu salvou o menino João, de 5 anos, na última quinta-feira (19), no Parque Anchieta, Zona Norte do Rio, após um pitbull atacar a criança. Uma câmera registrou o momento em que o animal atacou o pequeno e a luta entre Patrick e o cão. O rapaz conseguiu proteger João, colocando a criança em cima de um carro e depois subindo no veículo.

