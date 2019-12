Tabela da 1ª Fase do Campeonato Cearense é detalhada

A Federação Cearense de Futebol divulgou os locais e as datas das partidas da 1ª Fase, que tem início no dia 5 de janeiro e finaliza no dia 26.

A tabela da 1ª Fase do Campeonato Cearense 2020 foi divulgada nesta segunda-feira, pela Federação de Futebol Cearense (FCF), com as datas e locais definidos. A primeira fase estadual tem início no dia 5 de janeiro e finaliza no dia 26. Apenas a 7ª e última rodada da 1ª Fase não foi desmembrada pela entidade.





Todos os 4 jogos da abertura do Estadual acontecem no domingo, 5: Horizonte x Guarany (no Domingão, 15h30), Barbalha x Floresta (Inaldão, 16 horas), Caucaia x Pacajus (Raimundo de Oliveira, 16 horas) e Ferroviário x Atlético, (João Ronaldo, em Pacajus, 16 horas). Vale destacar que a estreia do Ferroviário foi previamente marcada para Pacajus, pois os estádios Presidente Vargas e Castelão estão indisponíveis e o Elzir Cabral pendente em alguns laudos. Assim, a diretoria coral corre contra o tempo para resolver as pendências ainda esta semana e estrear na Barra do Ceará.



VEJA A TABELA COMPLETA AQUI





Os 6 primeiros colocados da 1ª Fase se classificam para a fase seguinte e os 2 últimos caem para a 2ª divisão do Cearense. Por terem sido campeão e vice-cearense, respectivamente, Fortaleza e Ceará só entram na 2ª etapa da competição, prevista para iniciar no dia 29.





(Diário do Nordeste)

Foto: Kid Júnior