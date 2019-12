Lei modifica crime de incitação ao suicídio no CP e inclui indução a automutilação

Pena é aumentada em caso de conduta realizada pela internet ou rede social.

Publicada no DOU desta sexta-feira, 27, a lei 13.968 altera o Código Penal para modificar o crime de incitação ao suicídio.





A norma também inclui no CP condutas como induzir ou instigar a automutilação, bem como a de prestar auxílio a quem a pratique. Neste caso, a pena prevista é de reclusão, de 6 meses a 2 anos.





A lei prevê que, se da automutilação ou tentativa de suicídio resulta lesão grave ou gravíssima, a pena é de reclusão de 1 a 3 anos; e, se o suicídio se consuma, ou se da automutilação resulta morte, a pena prevista é de 2 a 6 anos de reclusão.





A pena é duplicada se o crime é praticado por motivo torpe, se a vítima é menor ou tem diminuída a capacidade de resistência, e a pena é aumentada até o dobro se a conduta é realizada pela internet, rede social ou transmitida em tempo real.





Também há aumento de pena se o agente é líder ou coordenador de grupo ou rede virtual.





Veja a íntegra da norma:





LEI Nº 13.968, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2019





Altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), para modificar o crime de incitação ao suicídio e incluir as condutas de induzir ou instigar a automutilação, bem como a de prestar auxílio a quem a pratique.





O P R E S I D E N T E D A R E P Ú B L I C A





Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:





Art. 1º Esta Lei altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), para modificar o crime de incitação ao suicídio e incluir as condutas de induzir ou instigar a automutilação, bem como a de prestar auxílio a quem a pratique.





Art. 2º O art. 122 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), passa a vigorar com a seguinte redação:





"Induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou a automutilação





Art. 122. Induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou a praticar automutilação ou prestar-lhe auxílio material para que o faça:





Pena - reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos.





§ 1º Se da automutilação ou da tentativa de suicídio resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 129 deste Código:





Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos.





§ 2º Se o suicídio se consuma ou se da automutilação resulta morte:





Pena - reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos.





§ 3º A pena é duplicada:





I - se o crime é praticado por motivo egoístico, torpe ou fútil;





II - se a vítima é menor ou tem diminuída, por qualquer causa, a capacidade de resistência.





§ 4º A pena é aumentada até o dobro se a conduta é realizada por meio da rede de computadores, de rede social ou transmitida em tempo real.





§ 5º Aumenta-se a pena em metade se o agente é líder ou coordenador de grupo ou de rede virtual.





§ 6º Se o crime de que trata o § 1º deste artigo resulta em lesão corporal de natureza gravíssima e é cometido contra menor de 14 (quatorze) anos ou contra quem, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência, responde o agente pelo crime descrito no § 2º do art. 129 deste Código.





§ 7º Se o crime de que trata o § 2º deste artigo é cometido contra menor de 14 (quatorze) anos ou contra quem não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência, responde o agente pelo crime de homicídio, nos termos do art. 121 deste Código." (NR)





Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.









Brasília, 26 de dezembro de 2019; 198º da Independência e 131º da República.





JAIR MESSIAS BOLSONARO