Médicos da UPA de Juazeiro do Norte pedem demissão em massa por atraso salarial

Os atrasos já chegam há dois meses. No entanto, segundo o Sindicato da categoria, o problema já se arrasta há pelo menos sete anos. A prefeitura do Município afirmou que aguarda repasses financeiros do Ministério da Saúde para quitar a dívida com os profissionais.





Profissionais de saúde que atendem na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), do bairro Limoeiro, em Juazeiro do Norte, na Região do Cariri, pediram demissão em massa nessa última quarta-feira (14). Já são nove médicos que deram entrada no pedido de desligamento e não atuam mais na unidade de saúde. A informação foi confirmada pelo Sindicato dos Médicos do Ceará, que acompanha o caso.





Segundo Edmar Fernandes, presidente da entidade, os médicos já estão sem receber salário há dois meses e sem aumento salarial há pelo menos sete anos. “Às vezes o atraso chega a três meses. Nunca regulariza, sempre tem atraso e aí, quando os médicos viram que a Prefeitura não tinha intenção de regularizar a situação, resolveram pedir demissão”, esclareceu.





A Prefeitura de Juazeiro da Norte, por meio da Secretaria da Saúde, emitiu posicionamento informando que está esperando repasses financeiros do Ministério da Saúde e, por isso, não realizou ainda o pagamento ao Instituto Médico de Gestão Integrada (Imegi), empresa de gestão de unidades hospitalares que é responsável pela UPA do bairro Limoeiro. O Sistema Verdes Mares solicitou mais informações sobre o caso ao Ministério da Saúde, mas não recebeu respostas até a publicação desta matéria.





Sem interrupção





Conforme a Secretaria da Saúde do Município, os atendimentos seguem sendo realizados com remanejamento de equipes. Para as vagas dos plantonistas que pediram demissão, a pasta informou que a lacuna será preenchida com contratação de substitutos. A Secretaria informou ainda que “está dando o apoio necessário para que os serviços à população não sejam prejudicados, inclusive com manutenção de plantonista extra no local".





(Diário do Nordeste)

Foto: Toni Souza