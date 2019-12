São Paulo anuncia que goleiro Tiago Volpi fica no clube

Novo contrato com o atleta agora segue até 2023.

A novela Tiago Volpi chegou ao final. Na véspera do Natal, o São Paulo anunciou a permanência do goleiro até 2023.





Os direitos econômicos do jogador pertenciam ao Querétaro, do México, e ele jogou no time do Morumbi por empréstimo na atual temporada.





O São Paulo aproveitou as atividades natalinas para anunciar a permanência do goleiro nesta terça-feira (24). Em um vídeo divulgado em suas redes sociais, o clube paulista exibiu uma cartinha de Natal com a informação de que o novo contrato vai até 2023.





O clube tricolor apostava em uma cláusula para deixar o pagamento ao Querétaro menos impactante no orçamento em 2020. A tendência é que os US$ 5 milhões sejam pagos parcelados, com uma entrada de US$ 2,5 milhões e o restante dividido ao longo do tempo.





