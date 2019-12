Vereadores do Recife reajustam em 29% seus próprios salários, na última sessão do ano

Aumento de R$ 4.345‬ fará salários de 39 vereadores saltarem para R$ 18.980 mensais, em 2021.

A maioria dos vereadores do Recife (PE) aprovou ontem (18), na última sessão do ano de 2019, um reajuste de 29,07% em seus próprios salários. O aumento para 39 parlamentares será de R$ 4.345‬,00, fazendo seus salários saltarem de R$ 14.635, para R$ 18.980, por mês, a partir de 2021.





A proposta aprovada por 22 dos 39 vereadores estava fora da pauta prevista para a sessão de ontem, nem era listado no site da Câmara do Recife. E obteve apenas sete votos contrários e uma abstenção, ao ser incluída na Ordem do Dia. Nove vereadores não compareceram.





O vereador Jayme Asfora (sem partido) votou contra o aumento e lembrou que, somente com auxílios combustível e alimentação, o salário é complementado por cerca de R$ 6 mil mensais. “Além disso, tem o auxílio paletó, repassado no início da Legislatura e no final”, disse Asfora ao G1.





Oito anos sem aumento





A justificativa para o reajuste equivalente a mais de quatro salários mínimos foi de que este seria o primeiro aumento após oito anos de congelamento salarial.





O projeto assinado pela Mesa Diretora presidida pelo vereador Eduardo Marques (PSB), alega que o Decreto Legislativo nº 540/2011 fixou, há oito anos, a remuneração de R$ 15.031,76, para vigorar na legislatura de 2013/2016.





E relata ainda que, há três anos, o Decreto Legislativo nº 727/2016 baixou os salários para R$ 14.635, com vigência na legislatura atual (2017/2020). O valor foi limitado ao então salário do prefeito.





Os vereadores também alegam que o valor de R$ 18.980 é inferior ao limite constitucionalmente estabelecido, de 75% do subsídio dos deputados estaduais.





Veja como votou cada vereador





Votaram contra:





– Jayme Asfora (Sem partido)





– Alcides Teixeira (PRTB)





– Ivan Moraes (PSOL)





– João da Costa (PT)





– Renato Antunes (PSC)





– Ricardo Cruz (Cidadania)





– Rodrigo Coutinho (SD)









Se absteve:





– André Régis (PSDB)





Votos a favor:





– Aderaldo Pinto (PSB)





– Aerto Luna (PSB)





– Almir Fernando (PCdoB)





– Amaro Cipriano Maguari (PSB)





– Ana Lúcia (Republicanos)





– Antônio Luiz Neto (PTB)





– Benjamin da Saúde (PATRI)





– Chico Kiko (PP)





– Davi Muniz (PATRI)





– Eduardo Chera (PSC)





– Eduardo Marques (PSB)





– Eriberto Rafael (PP)





– Felipe Francismar (PSB)





– Gilberto Alves (PSD)





– Hélio Guabiraba (PRTB)





– Junior Bocão (PSDB)





– Luiz Eustáquio (PSB)





– Marcos Di Bria (PSDC)





– Michele Collins (PP)





– Natália de Menudo (PSB)





– Romerinho Jatobá (PROS)





– Samuel Salazar (PRTB)





(Com informações do G1)