1,3 milhão de benefícios irregulares do Bolsa Família são identificados

Criado em 2003, o Bolsa Família é um programa de transferência de renda do governo federal.

Até novembro do ano passado, o governo Jair Bolsonaro retirou 1,3 milhão de beneficiários do programa Bolsa Família por causa de irregularidades no cadastro.





De acordo informações do Ministério da Cidadania, o cancelamento de benefícios gerou economia de R$ 1,3 bilhão para os cofres públicos.





O porta-voz da Presidência da República, Otávio Rêgo Barros, informou que o governo está com estudos adiantados para reformular o programa, mas ainda não há prazo para que a reformulação seja lançada.





Segundo a agência EBC, Rêgo Barros confirmou que a mudança de nome do Bolsa Família está sendo analisada. “É uma das propostas, mas ainda não está fechada. Tudo indica [que sim]”, disse.





(Renovamídia)