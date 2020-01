Soleimani tinha "quatro embaixadas" como alvo, diz Trump

Comentários de Trump acrescentam detalhes a uma série de afirmações de funcionários dos EUA sobre ataque contra general do Irã.





Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, afirmou, nesta sexta-feira (10), que o general iraniano Qassem Soleimani planejava ataques contra “quatro embaixadas” americanas antes de ser abatido.





Soleimani, principal comandante militar do Irã, foi neutralizado em um ataque aéreo dos EUA nos arredores do aeroporto de Bagdá, capital do Iraque.





“Posso revelar que acho que seriam quatro embaixadas”, disse Trump em entrevista à emissora Fox News.





“Provavelmente [um dos alvos] seria a embaixada de Bagdá”, acrescentou o chefe da Casa Branca.





(Renonamídia)