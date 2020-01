Assassinatos no Brasil mantêm tendência de queda

Governo deu mais um passo para transformar o combate à violência na principal bandeira da gestão Bolsonaro.





O governo Jair Bolsonaro registrou mais uma queda nos índices de criminalidade no Brasil.





De janeiro a setembro de 2019, em comparação com o mesmo período de 2018, uma redução de 21,4% no número de homicídios foi registrada.





A tendência de queda nos homicídios segue a dos últimos meses e ocorre nos demais crimes:





- Estupro (-6,4%);

- Furto de veículo (-12,2%);

- Latrocínio (-22,2%).





A partir de 2020, o Ministério da Justiça passará a divulgar os dados de homicídios dolosos de mais de 5 mil municípios no portal do Sistema Nacional de Segurança Pública (Sinesp), com acesso liberado aos usuários da internet.





As informações sobre criminalidade só podiam ser consultadas nas Secretarias de Segurança Pública de cada Estado, de forma dispersa, informa o jornal Estadão.