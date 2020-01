Bolsonaro detona Folha: "É um lixo. Acabou a mamata"

Presidente criticou falta de pautas positivas do governo nas páginas do jornal.

Irritado com os frequentes ataques ao seu governo feitos pelo jornal Folha de São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro criticou o veículo nesta quinta-feira (16), na saída do Palácio do Planalto. Após uma repórter da publicação pedir um comentário de Bolsonaro sobre a insinuação feita pela Folha de que o secretário de Comunicação da Presidência da República, Fabio Wajngarten, receberia dinheiro de empresas que mantém contrato com o governo, o presidente afirmou que o jornal não tinha crédito para fazer qualquer acusação.





– Folha fora. Não quero conversa com a Folha de São Paulo. Quando vocês vão desfazer a covardia que fizeram com a mulher pobre lá em Angra dos Reis – questionou.





Após insistência da repórter do jornal em questionar o presidente, dessa vez sobre a sanção do fundo eleitoral. Bolsonaro reforçou as críticas e disse que o jornal atua de forma parcial quanto ao seu governo em relação ao período em que Lula estava no poder.





– A Folha é um lixo. No Datafolha eu perderia pra todo mundo no segundo turno. Qual pauta positiva a Folha fez do governo até hoje? O décimo terceiro do Bolsa Família, na capa não apareceu nada, se fosse do PT que dava bilhões pra grande mídia o ano todo, estaria elogiando o Lula, pra mim é só pancada o tempo todo. Acabou a mamata Folha de São Paulo – completou.





